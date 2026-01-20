В Минобороны России организовали отбор граждан в новые войска

Минобороны России организовало отбор граждан в Войска беспилотных систем

В Минобороны России организован отбор граждан в Войска беспилотных систем. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Работа по комплектованию нового рода войск, образованного в 2025 году, проводится в пунктах приема на контрактную службу. В Минобороны пояснили, что для желающих предусмотрен контракт на срок от года с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа. «Кандидатам предъявляются соответствующие требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования, профессионально-психологической пригодности», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в приоритетном порядке рассматриваются кандидаты с опытом военной службы в подразделениях авиации, пилоты дронов, авиамоделисты, а также специалисты в сфере информационных технологий, электроники и радиотехники. «Дополнительным преимуществом при отборе операторов БПЛА являются развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование компьютером», — добавили в Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о большом числе желающих служить в Войсках беспилотной авиации. По его словам, из-за большого числа кандидатов Минобороны России вынуждено проводить для них конкурс.