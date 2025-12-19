Реклама

13:11, 19 декабря 2025Россия

Путин заявил о большом числе желающих служить в войсках беспилотной авиации

Путин: МО объявлен конкурс из-за желающих служить в войсках беспилотной авиации
Майя Назарова
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министерство обороны России (МО) вынуждено объявлять конкурс из-за большого числа желающих служить в войсках беспилотной авиации. Об этом заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Глава государства напомнил, что этот род войск был создан недавно. «У нас много желающих наших мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты на службу в Вооруженные силы России и добровольно идут защищать интересы Родины, интересы людей», — подчеркнул Путин.

По контракту пришло в 2025 году свыше 400 тысяч человек, уточнил президент России.

Путин отметил, что некоторые операторы дронов продолжают участвовать в боях даже во время отпуска, поскольку «современные технологии это позволяют».

До этого Путин призвал поддерживать желающих реализовать себя на «гражданке» участников спецоперации на Украине.

