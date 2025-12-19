Путин призвал поддерживать желающих реализовать себя на «гражданке» участников СВО

Путин: Следует поддерживать желающих реализовать себя на «гражданке» бойцов СВО

Государству следует поддерживать участников специальной военной операции (СВО), которые хотят реализовать себя на «гражданке». С таким призывом выступил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Глава государства подчеркнул, что в руки бойцов не страшно передавать судьбу страны.

Путин отметил, что многие участники программы «Время героев» стали губернаторами в регионах России или начали деятельность в крупных компаниях.

«У них все получается», — констатировал президент.

По мнению Путина, участники спецоперации ничуть не хуже ветеранов Великой Отечественной войны.

До этого президент России, оценивая участников программы «Время героев», вспомнил о преподавателе, учившем его, у которого не было ноги.

Еще раньше Путин назвал участников СВО примером для российской молодежи.