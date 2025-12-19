Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:54, 19 декабря 2025Россия

Путин призвал поддерживать желающих реализовать себя на «гражданке» участников СВО

Путин: Следует поддерживать желающих реализовать себя на «гражданке» бойцов СВО
Майя Назарова
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Государству следует поддерживать участников специальной военной операции (СВО), которые хотят реализовать себя на «гражданке». С таким призывом выступил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Глава государства подчеркнул, что в руки бойцов не страшно передавать судьбу страны.

Путин отметил, что многие участники программы «Время героев» стали губернаторами в регионах России или начали деятельность в крупных компаниях.

«У них все получается», — констатировал президент.

По мнению Путина, участники спецоперации ничуть не хуже ветеранов Великой Отечественной войны.

До этого президент России, оценивая участников программы «Время героев», вспомнил о преподавателе, учившем его, у которого не было ноги.

Еще раньше Путин назвал участников СВО примером для российской молодежи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Что стоять на пороге — заходи в дом!» Путин пошутил о Зеленском после фото со стелой Купянска и порассуждал о его талантах

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Банк России понадеялся на продолжение снижения инфляции

    Москвичам пообещали Новый год как в кино

    Раскрыта реакция конкурента Сафонова на игру россиянина в стартовом составе ПСЖ

    Путин рассказал о сложной и опасной истории

    Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

    Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

    В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok