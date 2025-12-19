Путин вспомнил об учившем его преподавателе без ноги

Путин рассказал об учившем его в университете преподавателе без ноги

Когда президент России Владимир Путин был студентом университета, у одного из его преподавателей не было ноги. Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос, как он оценивает деятельность участников программы «Время героев», Путин вспомнил, что в университете среди его преподавателей были участники Великой Отечественной войны. «Мы относились к ним с огромным уважением. Были и те, которые получили серьезные травмы. Был преподаватель, у которого ноги не было, он на протезе ходил», — сказал президент.

Глава государства назвал преподавателя блестящим специалистом в своей области и подчеркнул, что с благодарностью вспоминает его и переданные им знания.

Ранее Путин назвал бойцов СВО примером для российской молодежи. По его словам, сейчас у молодых людей есть герои не из сказок.