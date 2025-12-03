Путин назвал жизнь бойцов СВО примером для молодежи России

Президент России Владимир Путин назвал жизнь бойцов специальной военной операции (СВО) замечательным примером для молодежи в стране, передает РИА Новости.
Глава государства выступил на международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Мероприятие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России.
Путин подчеркнул, что у молодых людей есть герои не из сказок. Президент уверен, что солдаты сегодня делают важные дела.
До этого сообщалось, что Путин пообещал помочь с поступлением в кадетское училище сыну бойца спецоперации. 11-летний мальчик отреагировал согласием на предложение российского лидера.
Еще раньше российский президент приезжал к раненым бойцам СВО с иконами.