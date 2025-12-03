Реклама

15:40, 3 декабря 2025Россия

Путин назвал жизнь бойцов СВО примером для молодежи России

Президент Путин назвал жизнь бойцов СВО примером для молодежи в России
Майя Назарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал жизнь бойцов специальной военной операции (СВО) замечательным примером для молодежи в стране, передает РИА Новости.

Глава государства выступил на международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Мероприятие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России.

Путин подчеркнул, что у молодых людей есть герои не из сказок. Президент уверен, что солдаты сегодня делают важные дела.

До этого сообщалось, что Путин пообещал помочь с поступлением в кадетское училище сыну бойца спецоперации. 11-летний мальчик отреагировал согласием на предложение российского лидера.

Еще раньше российский президент приезжал к раненым бойцам СВО с иконами.

