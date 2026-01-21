Реклама

Минобороны пообещало гарантированное увольнение одной категории российских военных

МО РФ обещало гарантированное увольнение операторов БПЛА по истечении контракта
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Министерство обороны (МО) России пообещало увольнение одной категории российских военных — операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — после истечения контракта. Об этом говорится в публикации ведомства в Telegram.

Как обещает МО, в случае если военный после прохождения службы по контракту не захочет его продлевать, он будет гарантированно уволен. Кроме того, в Минобороны пообещали, что заключивший контракт с войсками беспилотных систем военный будет проходить службу именно в этих подразделениях.

Весь срок службы проходит исключительно в подразделениях БпС с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплатами за уничтожение целей, а также гарантированным увольнением по истечении срока контракта при нежелании заключить новый

Министерство обороны России

«Посыпались вопросы к посту о введении годичных контрактов. (...) Нет, вас не заставят продлевать контракт по истечении года, и вы сможете вернуться домой», — прокомментировал публикацию Минобороны военкор Александр Коц.

Действует ли аналогичная система краткосрочных контрактов в других войсках, официально не сообщается.

О появлении в России Войск беспилотных систем стало известно в конце 2025 года. Их эмблемой стали скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья. Уже определена структура нового рода войск, назначен их начальник, также созданы органы военного управления на всех уровнях.

