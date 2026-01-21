Реклама

08:01, 21 января 2026Россия

Объявлено о напряженной ситуации и недочетах властей после атаки ВСУ на регион России

Глава Белгородской области Гладков заявил о напряженной ситуации после атаки ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Ситуация в Белгородской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион 20 января является напряженной. Об этом заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам чиновника, специалистам удастся разминировать подвергшуюся обстрелу территорию лишь сегодня. Также он отметил, что в работе органов власти есть недочеты.

«Например, по итогам 9-10 января (дни, когда в Белгороде после удара ВСУ произошел блэкаут — прим. «Ленты.ру») увидели сбой в работе службы 122, разобрались в причинах, приняли меры», — объявил глава региона.

Ранее стало известно, что ВСУ за ночь с 20 на 21 января атаковали регионы России 75 беспилотными летательными аппаратами.

    Обсудить
