Объявлено о напряженной ситуации и недочетах властей после атаки ВСУ на регион России

Глава Белгородской области Гладков заявил о напряженной ситуации после атаки ВСУ

Ситуация в Белгородской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион 20 января является напряженной. Об этом заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам чиновника, специалистам удастся разминировать подвергшуюся обстрелу территорию лишь сегодня. Также он отметил, что в работе органов власти есть недочеты.

«Например, по итогам 9-10 января (дни, когда в Белгороде после удара ВСУ произошел блэкаут — прим. «Ленты.ру») увидели сбой в работе службы 122, разобрались в причинах, приняли меры», — объявил глава региона.

Ранее стало известно, что ВСУ за ночь с 20 на 21 января атаковали регионы России 75 беспилотными летательными аппаратами.