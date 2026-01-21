Раскрыты подробности массированного ночного налета ВСУ на российские регионы

ВСУ в ночь с 20 на 21 января атаковали регионы России 75 беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь с 20 на 21 января атаковали регионы России 75 беспилотными летательными аппаратами. Эти подробности массированного ночного налета раскрыли в российском Министерстве обороны, заявление опубликовано в Telegram.

Как сообщили в оборонном ведомстве, ВСУ выпустили беспилотники по восьми регионам России — Краснодарскому краю, Астраханской, Орловской, Ростовской, Брянской, Курской, Воронежской областями, а также по республике Крым. Также украинские дроны были сбиты над акваторией Черного и Азовского морей. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

О разрушениях на земле и пострадавших Министерство обороны не сообщает.

Ранее стало известно, что пожарные прибыли на место возгорания после атаки ВСУ в Адыгее лишь через час.