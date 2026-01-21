Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:25, 21 января 2026Россия

Раскрыты подробности массированного ночного налета ВСУ на российские регионы

ВСУ в ночь с 20 на 21 января атаковали регионы России 75 беспилотниками
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь с 20 на 21 января атаковали регионы России 75 беспилотными летательными аппаратами. Эти подробности массированного ночного налета раскрыли в российском Министерстве обороны, заявление опубликовано в Telegram.

Как сообщили в оборонном ведомстве, ВСУ выпустили беспилотники по восьми регионам России — Краснодарскому краю, Астраханской, Орловской, Ростовской, Брянской, Курской, Воронежской областями, а также по республике Крым. Также украинские дроны были сбиты над акваторией Черного и Азовского морей. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

О разрушениях на земле и пострадавших Министерство обороны не сообщает.

Ранее стало известно, что пожарные прибыли на место возгорания после атаки ВСУ в Адыгее лишь через час.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России указали на связь ударов ВСУ по регионам с мирными переговорами

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Стало известно о скандале в Польше из-за унижения Сикорского

    Мировые цены на золото подскочили до нового исторического максимума

    Раскрыты подробности массированного ночного налета ВСУ на российские регионы

    Производство о выселении Долиной исчезло из базы приставов

    Стало известно о приехавших лишь через час после атаки ВСУ на российский регион пожарных

    Трамп развернул самолет перед Давосом

    В Гренландии назвали ошибкой направление европейских военных на остров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok