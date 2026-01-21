Стало известно о приехавших лишь через час после атаки ВСУ на российский регион пожарных

Пожарные прибыли на место возгорания после атаки ВСУ в Адыгее лишь через час

Пожарные прибыли на место возгорания после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Адыгее лишь через час. Об этом стало известно из публикации портала 93.ru.

Как рассказала изданию жительница региона, чей автомобиль сгорел на парковке, в районе взрыва после атаки есть сильные повреждения.

«Балконы разорваны в хлам, особенно, где прилет был. Прилет был прямо между домами. Посносило все. Пожарные приехали через час», — приводит портал слова собеседницы.

Известно, что в Адыгее при атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ в многоквартирном доме начался пожар. В результате пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Сгорело 15 автомобилей, еще несколько десятков повреждены.

