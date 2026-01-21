Реклама

Россия
04:07, 21 января 2026Россия

Число пострадавших при атаке беспилотника в Адыгее увеличилось

Кумпилов: Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее возросло до 11 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Число пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Адыгее возросло до 11 человек, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в Telegram.

Он отметил, что администрация муниципалитета вводит режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного уровня. Как указал политик, допуск граждан в дома и квартиры будет осуществляться поэтапно после обследования здания и территории.

«По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы девять человек, в том числе двое детей», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Адыгею пострадали восемь человек.

