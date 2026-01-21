Реклама

Россия
01:40, 21 января 2026Россия

При атаке ВСУ на Адыгею пострадали восемь человек

Кумпилов: При атаке ВСУ на Адыгею пострадали восемь человек, включая ребенка
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Республику Адыгея выросло до восьми человек. Об этом сообщил глава региона Марат Кумпилов в Telegram-канале.

«В результате вражеской атаки в Тахтамукайском районе пострадали восемь человек, в том числе один ребенок», — написал он. Уточняется, что семеро пострадавших были госпитализированы, угроза их жизням отсутствует. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Сейчас специалисты продолжают поквартирный обход. Уточняется, что также сгорело 15 автомобилей, которые стояли на парковке у попавшего под удар жилого дома. Всего повреждены 25 машин. Власти республики будут оценивать нанесенный ущерб утром.

Ранее местный депутат Сергей Климов сообщал о пяти пострадавших.

