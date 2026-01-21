Реклама

Россия
01:06, 21 января 2026Россия

Стало известно о пострадавших при взрыве в Новой Адыгее

При взрыве в Новой Адыгее пострадали пять человек, в том числе один ребенок
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате взрыва в Новой Адыгее, произошедшего из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадали пять человек. Об этом сообщил местный депутат Сергей Климов в беседе с Baza.

В числе пострадавших есть ребенок, уточнил депутат. Никто не погиб. «Сейчас специалисты МЧС проверяют завалы и ищут пропавших людей», — говорится в сообщении. Климов добавил, что в школе номер 29 организовали пункт временного размещения.

Об атаке ВСУ на поселок Новая Адыгея стало известно вечером 20 января. Позднее появилась информация о пожаре.

