14:21, 21 января 2026Россия

Объявлено о разложенных в коридорах приграничной российской больницы трупах

Глава Курской области Хинштейн сообщил о шоке из-за трупов в горбольнице
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В коридорах курской горбольницы номер 6 трупы разложены прямо в коридорах. Об этом сообщил в Telegram глава приграничного российского региона Александр Хинштейн.

По словам чиновника, о ситуации ему стало известно из соцсетей — он увидел фотографии трупов и при разговоре с «коллегами» убедился, что информация соответствует действительности. Действия администрации больницы вызвали у Хинштейна шок.

Сотрудница, которая их (трупы — прим. «Ленты.ру») сфотографировала, рассказала журналистам, что подобное происходит нередко: в больнице нет морга, поэтому умерших на каталках оставляют в коридоре, завернутыми в полиэтилен. Рядом ходят пациенты, персонал разносит еду

Александр Хинштейн

Как объявил губернатор Курской области, он поручил обеспечить помещение для хранения тел до вечера 21 января. Он отметил, что подобное отношение к покойникам недопустимо.

Ранее россиянка с ожогами третьей степени рассказала о врачах, выписавших ее с фразой «само пройдет».

