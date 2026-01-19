Реклама

11:19, 19 января 2026Россия

Россиянка с ожогами третьей степени обвинила выписавших ее с фразой «само пройдет» врачей

Жительница Тюмени получила ожоги ног третьей степени после операции в больнице
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

У жительницы Тюмени обгорела кожа после операции на сломанной ноге в Областной клинической больнице № 2. У россиянки диагностировали ожоги третьей степени, пишет URA.RU.

Женщина получила ожоги о батарею. Со слов пациентки, после операции и эпидуральной анестезии она не чувствовала ног и вовремя не поняла, что радиатор отопления сжигает ей кожу и мышцы.

«Обгорела кожа, жировая клетчатка, мышцы, сухожилие. Сейчас нахожусь в больнице, было четыре чистки раны под общим наркозом, впереди — пересадка кожи», — рассказала пострадавшая.

При этом россиянка заявила, что ее выписали из медучреждения с диагнозом «ожог второй степени», который, по мнению медиков, должен был «пройти сам». Она обвинила врачей в том, что они не направили ее в профильное отделение. Кроме того, она возмутилась тем, что батареи в палатах не прикрыты решетками.

Издание отмечает, что в больнице отреагировали на произошедшее, пообещав провести служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Башкирии 77-летняя пенсионерка получила ожог в больнице. Во время операции под ней загорелся провод.

