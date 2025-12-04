Реклама

08:22, 4 декабря 2025Россия

Российская пенсионерка получила ожог во время операции в больнице

В Ишимбае 77-летняя пенсионерка получила ожог во время операции в больнице
Майя Назарова

Фото: Global Look Press

В Ишимбае в Башкирии 77-летняя пенсионерка получила ожог во время операции в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям российского издания, пожилой женщине удаляли пупочную грыжу. Когда родные пришли навестить бабушку, то заметили на ее теле огромный ожог.

Как пояснил анестезиолог, во время операции под пенсионеркой загорелся провод.

В республиканском Минздраве близким пациентки заявили, что по факту случившегося в медицинском учреждении организовали проверку. Оборудование из операционной было направлено на экспертизу.

До этого в Туле после свидания с молодым любовником 85-летняя женщина попала в больницу.

33-летний мужчина избил хозяйку квартиры, ее в тяжелом состоянии увезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, пенсионерку спасти не удалось. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

