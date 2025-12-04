Российская пенсионерка получила ожог во время операции в больнице

В Ишимбае 77-летняя пенсионерка получила ожог во время операции в больнице

В Ишимбае в Башкирии 77-летняя пенсионерка получила ожог во время операции в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям российского издания, пожилой женщине удаляли пупочную грыжу. Когда родные пришли навестить бабушку, то заметили на ее теле огромный ожог.

Как пояснил анестезиолог, во время операции под пенсионеркой загорелся провод.

В республиканском Минздраве близким пациентки заявили, что по факту случившегося в медицинском учреждении организовали проверку. Оборудование из операционной было направлено на экспертизу.

