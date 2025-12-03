После свидания с молодым любовником 85-летняя россиянка попала в больницу

В Туле арестовали 33-летнего судимого мужчину за убийство 85-летней пенсионерки

Советский районный суд Тулы арестовал судимого 33-летнего жителя Читинской области, после свидания с которым в больницу попала 85-летняя местная жительница. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина обвиняется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По версии следствия, в ноябре он познакомился в интернете с пенсионеркой и приехал к ней на свидание. После интимной связи любовники выпили, а затем поссорились, пишет Myslo.

Мужчина избил хозяйку квартиры, ее в тяжелом состоянии увезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, пенсионерку не спасли. По горячим следам был установлен подозреваемый, его задержали. На допросе он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России по Тульской области.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержали местного жителя, который изрезал ножом фельдшера скорой помощи. Он сначала избил супругу, а затем напал на приехавшего по вызову медика.