Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:07, 3 декабря 2025Силовые структуры

После свидания с молодым любовником 85-летняя россиянка попала в больницу

В Туле арестовали 33-летнего судимого мужчину за убийство 85-летней пенсионерки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Советский районный суд Тулы арестовал судимого 33-летнего жителя Читинской области, после свидания с которым в больницу попала 85-летняя местная жительница. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина обвиняется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По версии следствия, в ноябре он познакомился в интернете с пенсионеркой и приехал к ней на свидание. После интимной связи любовники выпили, а затем поссорились, пишет Myslo.

Мужчина избил хозяйку квартиры, ее в тяжелом состоянии увезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, пенсионерку не спасли. По горячим следам был установлен подозреваемый, его задержали. На допросе он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России по Тульской области.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержали местного жителя, который изрезал ножом фельдшера скорой помощи. Он сначала избил супругу, а затем напал на приехавшего по вызову медика.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе придумали способ забрать активы России для помощи Украине. Как это хотят сделать?

    Фон дер Ляйен раскрыла мнение США о «репарационном кредите» Украине

    Обвиненный в каннибализме актер сыграет в российском фильме

    В зоне СВО заметили «крысиного короля» FPV-дронов

    38-летняя участница «Фабрики звезд» похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

    Роскомнадзор заблокировал Roblox. Популярную игру считают опасной для детей — там действуют педофилы и мошенники

    Стало известно о внезапной смерти чиновника во время встречи с россиянами

    Продюсер назвал причину ссоры Булановой со своими танцорами

    После свидания с молодым любовником 85-летняя россиянка попала в больницу

    Мужчина пригрозил взорвать аэропорт из-за невозможности выехать с парковки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok