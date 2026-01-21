Озвучена возможная цель атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина

Военэксперт Кнутов: Цель атаки ВСУ на резиденцию Путина — провокация России

Провокация России на жесткие ответные действия является возможной целью попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), историк войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам Кнутова, власти Украины не заинтересованы в мирных переговорах и завершении боевых действий. «Для Зеленского это [активная фаза конфликта] сохранение своего статуса, потому что потом неизвестно, как пойдет дело: вплоть до уголовного преследования — такой вариант тоже нельзя исключать (...) Отсюда атака на резиденцию президента России», — озвучил возможную цель Украины Кнутов.

Чтобы терроризировать мирное население и вынуждать нас отвечать очень жестко, идти на эскалацию, фактически предоставляя основания Западу для срыва переговоров с Россией Юрий Кнутов военный эксперт

По словам военэксперта, если активные боевые действия на территории Украины прекратятся, Киев потеряет «гигантские деньги». «И таким образом происходит эскалация конфликта. Так было в свое время с малазийским "Боингом", так было с Бучей», — заключил эксперт.

9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов с применением «Орешника». Он стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию главы России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.