Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 30 декабря 2025МирЭксклюзив

Встрече Трампа и Зеленского предрекли отмену из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина

Политолог Жарихин допустил отмену следующей встречи Трампа и Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Новая встреча американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, может быть, планировалась, но в связи с попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина все может поменяться, считает заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин. Отмену мероприятия он допустил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее новую встречу Трампа и Зеленского анонсировал в своем Telegram-канале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Согласно его сообщению, глава Белого дома согласился принять украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе.

«Умеров об этом сказал с учетом новых открывшихся обстоятельств или без учета? С учетом того, что за последние сутки сказал Трамп по поводу этой террористической атаки со стороны Украины или нет? Может быть, это планировалось раньше, но сейчас ситуация может измениться. И потом сможет ли из Киева выехать в нынешней ситуации Зеленский на своем специальном поезде? Я не уверен. Как сказал [министр иностранных дел России Сергей] Лавров, все объекты определены. Я думаю, что среди этих объектов будет спецпоезд господина Зеленского», — поделился политолог.

Ранее Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев предпринял попытку атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия. При этом министр дал понять, что произошедшее не останется без последствий. По его словам, российские военные уже определили цели и сроки ответных действий.

Трамп заявил, что разозлился, когда узнал об атаке на резиденцию российского лидера. Он также назвал произошедшее плохим развитием событий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о местонахождении Путина после попытки атаки на резиденцию

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Российский хирург оценил перспективы пересадки людям свиных органов

    Дружественный России лидер прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

    ВСУ выпустили дроны по Краснодарскому краю

    Десятки рейсов задержались в России из-за погоды

    Кремль ответил на вопрос о доказательствах попытки удара ВСУ по резиденции Путина

    Норвежский лыжник-чемпион возмутился приездом российского тренера на международный турнир

    В Кремле отреагировали на заявление Трампа о новых ударах по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok