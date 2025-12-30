Встрече Трампа и Зеленского предрекли отмену из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина

Политолог Жарихин допустил отмену следующей встречи Трампа и Зеленского

Новая встреча американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, может быть, планировалась, но в связи с попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина все может поменяться, считает заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин. Отмену мероприятия он допустил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее новую встречу Трампа и Зеленского анонсировал в своем Telegram-канале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Согласно его сообщению, глава Белого дома согласился принять украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе.

«Умеров об этом сказал с учетом новых открывшихся обстоятельств или без учета? С учетом того, что за последние сутки сказал Трамп по поводу этой террористической атаки со стороны Украины или нет? Может быть, это планировалось раньше, но сейчас ситуация может измениться. И потом сможет ли из Киева выехать в нынешней ситуации Зеленский на своем специальном поезде? Я не уверен. Как сказал [министр иностранных дел России Сергей] Лавров, все объекты определены. Я думаю, что среди этих объектов будет спецпоезд господина Зеленского», — поделился политолог.

Ранее Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев предпринял попытку атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия. При этом министр дал понять, что произошедшее не останется без последствий. По его словам, российские военные уже определили цели и сроки ответных действий.

Трамп заявил, что разозлился, когда узнал об атаке на резиденцию российского лидера. Он также назвал произошедшее плохим развитием событий.

