В меню столичного ресторана появился сет с килограммом икры за 95 тысяч рублей

Ресторан Manul в Москве включил в меню сет с килограммом икры за 95 тысяч рублей

В меню столичного ресторана Manul появился сет с икрой за десятки тысяч рублей. Информация опубликована на сайте заведения.

Расположенный в Москве ресторан кухни народов Сибири предложил попробовать гостям набор закусок под названием «Сибирское застолье», включенный в раздел «Деликатесы». В его состав вошли килограмм черной икры, полкилограмма строганины из рыбы чир, тартар из оленя, соленое филе рыбы тугун, печеная рыба муксун и утиная грудка.

Также сет оказался дополнен ассорти солений, закуской из земляной груши и 0,7 литра водки. Отмечается, что стоимость данной позиции составила 95 тысяч рублей.

В октябре 2024 года россиянам показали завтрак за 72 тысячи рублей в столичном ресторане.