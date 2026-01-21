Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:34, 21 января 2026Ценности

В меню столичного ресторана появился сет с килограммом икры за 95 тысяч рублей

Ресторан Manul в Москве включил в меню сет с килограммом икры за 95 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: manulmoscow.ru

В меню столичного ресторана Manul появился сет с икрой за десятки тысяч рублей. Информация опубликована на сайте заведения.

Расположенный в Москве ресторан кухни народов Сибири предложил попробовать гостям набор закусок под названием «Сибирское застолье», включенный в раздел «Деликатесы». В его состав вошли килограмм черной икры, полкилограмма строганины из рыбы чир, тартар из оленя, соленое филе рыбы тугун, печеная рыба муксун и утиная грудка.

Также сет оказался дополнен ассорти солений, закуской из земляной груши и 0,7 литра водки. Отмечается, что стоимость данной позиции составила 95 тысяч рублей.

В октябре 2024 года россиянам показали завтрак за 72 тысячи рублей в столичном ресторане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без нас вы бы говорили по-немецки». Трамп в Давосе разнес Европу и приписал США «победу с большим отрывом» во Второй мировой

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Раскрыты подробности дела о подрыве генерала Кириллова в Москве. Военачальника изрешетило шариками для рогатки

    Россиянам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

    Экс-стилист невестки Виктории Бекхэм раскрыл правду о ее характере

    Россиянам пригрозили штрафами за установку батарей

    «Ростех» рассказал о «штурмовом танке» ВС России

    Известный певец сбросил 90 килограммов без лекарств и рассказал о секрете похудения

    Мужчина забил сотрудницу отеля в Таиланде железным прутом и украл ее вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok