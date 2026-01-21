Реклама

В сети обсудили внешность 73-летнего Микки Рурка на новых фото папарацци

Мария Винар

Фото: Dennis Van Tine / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Поклонники обсудили внешность американского актера и сценариста Микки Рурка на новых фото папарацци. Снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

73-летнего артиста запечатлели во время ужина в итальянском ресторане Little Door, расположенном в Лос-Анджелесе, США. Звезда фильма «Город грехов» предстал перед камерами в голубых джинсах, серой кофте и жилете, оформленном в черно-белую клетку. Кроме того, он надел кремовое пальто, шляпу и сапоги в ковбойском стиле.

Читатели портала обратили внимание на изменившуюся внешность Рурка и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Он что, подражает Брюсу Дженнер? Его первоначальное лицо было довольно симпатичным», «У него есть волосы? Когда мы видели его голову пару недель назад, он был лысым», «Он носит эти большие тяжелые шляпы, чтобы его парик не сдуло ветром», «Он в хорошей форме», «На мой взгляд он выглядит неплохо», «Он отлично выглядит. Похоже, некоторые из его проблем с лицом разрешились, и он очень модно одет», — высказывались фанаты.

В начале январе сообщалось, что папарацци удалось снять Микки Рурка возле его дома, когда он забирал свой заказ из ресторана. Тогда на голове актера полностью отсутствовали волосы.

Позже американский актер Шон Пенн также подвергся критике в сети из-за внешности на новых фото папарацци.

