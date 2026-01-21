Реклама

18:29, 21 января 2026Забота о себе

Врач предупредила о неожиданном влиянии немытой головы на здоровье

Терапевт Сысоева: Кожное сало под волосами может вызвать головную боль
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Natallia Ploskaya / Shutterstock / Fotodom

Не мытые в течение длительного времени волосы могут вызвать головную боль, рассказала врач-терапевт Екатерина Сысоева. О неожиданном влиянии недостаточной гигиены на здоровье врач предупредила в беседе с РИА Новости.

Терапевт объяснила, что подобный побочный эффект связан с накоплением кожного сала, продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и загрязнений, которые раздражают нервные окончания и ухудшают микроциркуляцию крови кожи головы.

В свою очередь, регулярное и правильное мытье головы способствует поддержанию здоровья кожи, снижает риск воспалительных и грибковых заболеваний, улучшает общее самочувствие и концентрацию внимания, подчеркнула Сысоева. Вместе с тем врач призвала избегать слишком частого мытья волос агрессивными средствами — так можно нарушить защитный барьер кожи. Это приводит к сухости и раздражению, заключила она.

Ранее стоматолог Кристина Савостян предупредила о провоцирующей головную боль привычке. По ее словам, причиной мигрени может стать бруксизм.

