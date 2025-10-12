Забота о себе
11:36, 12 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о провоцирующей головную боль ночной привычке

Стоматолог Савостян: Скрежетание зубами во сне может вызвать головную боль
Наталья Обрядина1

Фото: whitebalance.space / Getty Images

Бруксизм — привычка непроизвольно скрежетать зубами во сне — может привести к серьезным последствиям для здоровья, рассказала врач-стоматолог, ортопед, основатель сети клиник «Флоренция» Кристина Савостян. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

По словам Савостян, на первый взгляд кажется, что бруксизм — это просто неприятная ночная привычка. Однако регулярное скрежетание зубами разрушает не только эмаль, но и здоровье в целом, заверила доктор.

«Бруксизм может вызвать головную боль, особенно в области висков, затылка и шеи. Также из-за этой привычки нередко появляются заложенность ушей, боли, хруст и ограничение подвижности височно-нижнечелюстного сустава», — предупредила она.

По словам врача, из-за повышенной нагрузки зубы могут стать подвижными, чувствительными. Кроме того, из-за бруксизма эмаль стирается и трескается, пломбы и коронки разрушаются, а жевательные и височные мышцы перенапрягаются, из-за чего лицо становится «квадратным». Помимо этого, могут появиться различные нарушения сна, бессонница и даже депрессия.

«Скрежетание зубами во сне — это не просто особенность, а сигнал о перегрузке нервной системы. Чем раньше вы обратите внимание на проблему, тем больше шансов сохранить зубы, избавиться от головных болей и вернуть спокойный сон», — заверила врач.

Ранее хирург-имплантолог Илиа Цицуашвили предупредил, что людям с диабетом нужно особенно тщательно следить за здоровьем зубов. По его словам, это заболевание нарушает микроциркуляцию в сосудах и запускает воспаление в деснах.

    Все новости