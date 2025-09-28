Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:52, 28 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила россиян с одним распространенным заболеванием о риске потерять зубы

Стоматолог Цицуашвили: Сахарный диабет повышает риск потери зубов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Людям с сахарным диабетом надо особенно тщательно следить за здоровьем полости рта, считает хирург-имплантолог научной стоматологии «Дантистофф» Илиа Цицуашвили. О риске потери зубов из-за этого распространенного заболевания он предупредил россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что при сахарном диабете в организме развивается ряд процессов, напрямую затрагивающих пародонт — комплекс тканей, окружающих и поддерживающих зубы. «Диабет сопровождается нарушением обмена веществ и микроциркуляции в сосудах, что запускает развитие воспалительных заболеваний десен: гингивита и пародонтита. Без своевременного лечения пародонтит приводит к разрушению костной ткани и, как следствие, потере зубов», — объяснил он.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Кроме того, как отметил доктор, высокий уровень сахара в крови замедляет процессы регенерации тканей, ухудшает кровообращение и работу иммунной системы. В результате раны будут заживать дольше, а риск инфекционных осложнений возрастет. По словам стоматолога, эта проблема особенно актуальна для полости рта, в которой обитает большое количество микроорганизмов, способных спровоцировать у диабетиков серьезные проблемы с зубами и деснами.

Ранее эндокринолог Анастасия Калмурзина назвала ночную потливость признаком трех опасных болезней. По ее словам, этот симптом может быть признаком тиреотоксикоза и резкого снижения уровня сахара в крови.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО раскрыл итог конфликта на Украине

    Российскую туристку похитили на известном курорте и продали в рабство

    На Украине оценили вероятность отмены мобилизации

    В Ингушетии устроили дрифт со стрельбой из автомата

    Усадьба князей Голицыных обрушилась в Подмосковье

    Врач предупредила россиян с одним распространенным заболеванием о риске потерять зубы

    Представителя американского экс-разведчика внесли в базу «Миротворца»

    Вице-президент США призвал Россию «проснуться и принять реальность»

    Стубб ответил на обвинения Лаврова об объявлении ЕС и НАТО войны России

    Американский хоккеист назвал самое используемое русское слово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости