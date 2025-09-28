Врач предупредила россиян с одним распространенным заболеванием о риске потерять зубы

Стоматолог Цицуашвили: Сахарный диабет повышает риск потери зубов

Людям с сахарным диабетом надо особенно тщательно следить за здоровьем полости рта, считает хирург-имплантолог научной стоматологии «Дантистофф» Илиа Цицуашвили. О риске потери зубов из-за этого распространенного заболевания он предупредил россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что при сахарном диабете в организме развивается ряд процессов, напрямую затрагивающих пародонт — комплекс тканей, окружающих и поддерживающих зубы. «Диабет сопровождается нарушением обмена веществ и микроциркуляции в сосудах, что запускает развитие воспалительных заболеваний десен: гингивита и пародонтита. Без своевременного лечения пародонтит приводит к разрушению костной ткани и, как следствие, потере зубов», — объяснил он.

Кроме того, как отметил доктор, высокий уровень сахара в крови замедляет процессы регенерации тканей, ухудшает кровообращение и работу иммунной системы. В результате раны будут заживать дольше, а риск инфекционных осложнений возрастет. По словам стоматолога, эта проблема особенно актуальна для полости рта, в которой обитает большое количество микроорганизмов, способных спровоцировать у диабетиков серьезные проблемы с зубами и деснами.

