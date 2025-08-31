Ночная потливость оказалась признаком трех опасных болезней

Эндокринолог Калмурзина: Ночная потливость может быть признаком тиреотоксикоза

Избыточная потливость ночью иногда может возникать из-за опасных проблем со здоровьем, заявила эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Анастасия Калмурзина. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Врач отметила, что ночная потливость может указывать на нарушения в работе эндокринной системы и быть признаком тиреотоксикоза — заболевания, при котором в организме вырабатывается слишком много гормонов щитовидной железы. В этом случае, помимо сильного потоотделения, человек может жаловаться на нарушения сердечного ритма, повышенное артериальное давление, приступы жара и тревожность, предупредила Калмурзина.

Другой причиной ночной потливости может оказаться гипогликемия — резкое снижение уровня сахара в крови. Эта патология может встречаться у людей с декомпенсированным сахарным диабетом или при неправильно подобранной терапии.

Также ночная потливость часто бывает связана с так называемым кардиальным синдромом, который развивается при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. «В этом случае заброс кислого содержимого желудка раздражает слизистую пищевода, что вызывает рефлекторное учащение сердечного ритма, а вместе с ним — слабость, головокружение и избыточное потоотделение», — объяснила доктор.

При этом доктор подчеркнула, что заподозрить патологии можно в том случае, если человек спит в комнате с комфортным микроклиматом, не болеет ОРВИ или гриппом, но все равно просыпается в поту.

Ранее онколог Сухаил Хуссейн заявил, что сильная ночная потливость может являться симптомом онкологических заболеваний. По его словам, избыточное потоотделение может быть связано с такими видами рака, как лимфома или лейкемия.