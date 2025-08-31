Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:37, 31 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Ночная потливость оказалась признаком трех опасных болезней

Эндокринолог Калмурзина: Ночная потливость может быть признаком тиреотоксикоза
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: larisa Stefanjuk / Shutterstock / Fotodom

Избыточная потливость ночью иногда может возникать из-за опасных проблем со здоровьем, заявила эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Анастасия Калмурзина. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Врач отметила, что ночная потливость может указывать на нарушения в работе эндокринной системы и быть признаком тиреотоксикоза — заболевания, при котором в организме вырабатывается слишком много гормонов щитовидной железы. В этом случае, помимо сильного потоотделения, человек может жаловаться на нарушения сердечного ритма, повышенное артериальное давление, приступы жара и тревожность, предупредила Калмурзина.

Другой причиной ночной потливости может оказаться гипогликемия — резкое снижение уровня сахара в крови. Эта патология может встречаться у людей с декомпенсированным сахарным диабетом или при неправильно подобранной терапии.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Также ночная потливость часто бывает связана с так называемым кардиальным синдромом, который развивается при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. «В этом случае заброс кислого содержимого желудка раздражает слизистую пищевода, что вызывает рефлекторное учащение сердечного ритма, а вместе с ним — слабость, головокружение и избыточное потоотделение», — объяснила доктор.

При этом доктор подчеркнула, что заподозрить патологии можно в том случае, если человек спит в комнате с комфортным микроклиматом, не болеет ОРВИ или гриппом, но все равно просыпается в поту.

Ранее онколог Сухаил Хуссейн заявил, что сильная ночная потливость может являться симптомом онкологических заболеваний. По его словам, избыточное потоотделение может быть связано с такими видами рака, как лимфома или лейкемия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный перечислил последствия для Украины после ракетного удара ВС России

    Во Франции заявили о подготовке Евросоюза к «вечной войне»

    Назван срок появления боевых лазеров в зонах военных действий

    Россиянам назвали наиболее бюджетные места для отдыха осенью

    Сухогруз напоролся на морскую мину под Одессой и начал тонуть

    В Москве ограничен доступ к сервису Wheely

    В Одесской области сообщили о повреждении четырех энергообъектов

    Ночная потливость оказалась признаком трех опасных болезней

    Алиев заявил о достижении мира с Арменией

    На Украине повреждено предприятие критической инфраструктуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости