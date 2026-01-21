Реклама

15:13, 21 января 2026

Житель российского региона потерял машину в сугробе

Житель Камчатки написал заявление в полицию из-за пропажи авто в сугробе
Елизавета Городищева
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Житель Камчатки буквально потерял свой автомобиль в сугробе после экстремальных снегопадов, обрушившихся на регион. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram-канале.

Мужчина сообщил в полицию об угоне своего автомобиля, который его жена с утра не увидела под окном. Оказалось, что машина утонула в сугробе в полтора человеческих роста. Откапывать машину пришлось три дня.

На Камчатке продолжают устранять последствия мощного циклона, который обрушился на регион с 12 по 16 января. По данным администрации Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор не удалось полноценно восстановить автобусное сообщение. Жителей попросили не выходить из домов без необходимости.

Синоптики пообещали, что в ближайшее время регион не столкнется с аномальными снегопадами. В последний раз подобное явление наблюдалось на Камчатке в 1970-х годах.

