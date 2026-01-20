Предсказана вероятность новых мощных снегопадов на Камчатке

Синоптик Шувалов: На Камчатке не ожидается новых мощных снегопадов

Пик снегопадов на Камчатке пройден, новых мощных осадков в регионе не ожидается. Такую погоду предсказал жителям российского региона руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова передает РИА Новости.

«Нет, новых снегопадов не будет. Пик пройден», — заявил синоптик в ответ на вопрос о вероятности новой волны сильных осадков.

Сейчас на Камчатке продолжают устранять последствия мощного циклона, который обрушился на регион с 12 по 16 января. По данным администрации Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор не удалось полноценно восстановить автобусное сообщение. Жителей попросили не выходить из домов без необходимости.

Снегопады, которые обрушились на Камчатку признали экстремальными и уникальными за последние 50 лет. Последний раз сопоставимые по масштабам осадки выпадали в регионе в начале 1970-х годов.