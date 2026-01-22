Реклама

Экономика
19:06, 22 января 2026Экономика

Дом-памятник в Москве собрались продать по цене однушки в регионе

В Москве выставили на торги дом-памятник XIX века за 3,8 миллиона рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Москве собрались продать дом-памятник XIX века — сторожку на Михалковской улице на севере столицы выставили на торги по цене однокомнатной квартиры в регионе. Соответствующая публикация появилась на Инвестиционном портале города Москвы.

Речь идет о небольшой сторожке из красного кирпича площадью 32,5 квадратного метра, которая входит в архитектурный ансамбль фабрики суконной мануфактуры «Йокиш». Ее возвели в 1870-е годы по проекту архитектора Дмитрия Сухова рядом с парковой зоной у Большого и Малого Головинских прудов. В 2019 году сторожка попала в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Саму фабрику основали в 1838 году, а комплекс ее зданий постепенно разрастался. При мануфактуре создали обширную инфраструктуру для рабочих — на территории были жилье, больница, аптека, школа, прачечная и библиотека. После революции 1917 года фабрику национализировали — она превратилась в Московскую тонкосуконную фабрику имени Петра Алексеева. Сейчас такое же имя носит прилегающий к ней парк.

В 2011 году фабрику закрыли, а сейчас предлагают купить сторожку по начальной цене в 3,8 миллиона рублей. Вместе с одноэтажным кирпичным зданием новому владельцу перейдут земельный участок площадью 0,5 сотки и также обязательства по охране объекта-памятника. Подвести итоги торгов столичные власти планируют 17 марта 2026 года.

Ранее в Москве не состоялся аукцион по продаже аэропорта Домодедово. Заявки на участие в торгах принимали до 13 января, но в конкурсе хотел участвовать только один индивидуальный предприниматель.

