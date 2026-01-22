Мужчины и женщины обсудили зря романтизируемые в отношениях вещи

Если у вашей семьи есть деньги, чтобы их тратить, вопросов нет. Но если вы влезаете в долги из-за свадьбы или тратите родительские сбережения на один день праздника, это очень плохое решение. Кроме того, большие дорогие свадьбы — это, как правило, очень напряженное и скоординированное мероприятие. Можно было бы использовать эти деньги для первоначального взноса за ипотеку, для оплаты ремонта и отпуска