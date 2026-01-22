Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 22 января 2026Забота о себе

Мужчины и женщины обсудили зря романтизируемые в отношениях вещи

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: d13 / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети назвали вещи, зря, на их взгляд, романтизируемые в отношениях. Своими откровениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Большинство мужчин и женщин сошлось во мнении, что люди зря романтизируют дорогие свадьбы.

Если у вашей семьи есть деньги, чтобы их тратить, вопросов нет. Но если вы влезаете в долги из-за свадьбы или тратите родительские сбережения на один день праздника, это очень плохое решение. Кроме того, большие дорогие свадьбы — это, как правило, очень напряженное и скоординированное мероприятие. Можно было бы использовать эти деньги для первоначального взноса за ипотеку, для оплаты ремонта и отпуска

Dry_Accident_2196пользователь Reddit

Еще один пользователь призвал перестать оправдывать ревность сильными чувствами.

В каждой любовной истории, что я читал, фигурирует либо опасный ревнивец, либо сумасшедшая женщина. На самом деле эти люди разрушат вашу жизнь, а то и лишат ее. Не понимаю, что в этом хорошего

TheRealRedParadoxпользователь Reddit
Материалы по теме:
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа. Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа.Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
22 января 2023
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность: Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность:Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
5 февраля 2023

Кроме того, зря романтизируемым многие люди назвали первый сексуальный опыт.

Людям неловко. Они нервничают. Что-то тыкается не туда. Не надо навязывать мысль, что первый раз может быть идеальным. Совершенство может прийти позже

messeboyпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины с пирсингом гениталий рассказали о влиянии украшений на сексуальную жизнь. Один мужчина рассказал, как сделал пирсинг уздечки полового члена в 18 лет, потому что до этого не делал ничего бунтарского, и испытал сильную боль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. Что об этом известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Женщина оказалась на грани смерти после землетрясения и уговорила Бога вернуть ее к жизни

    В российском портовом терминале потушили пожар после массированной атаки БПЛА

    ВСУ отправили на поле боя больных бойцов

    Россия нанесла удар по стратегическому объекту Украины

    Перечислены риски ремонта автомобиля у официального дилера

    40-летняя Ляйсан Утяшева показала лицо без макияжа

    Тревел-блогерша описала туалеты у дорог в США словами «это что сейчас было?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok