Люди с пирсингом гениталий рассказали о влиянии украшений на сексуальную жизнь

Мужчины и женщины с пирсингом гениталий рассказали о влиянии украшений на сексуальную жизнь. Своими откровениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, как сделал пирсинг уздечки полового члена в 18 лет, потому что до этого не делал ничего бунтарского, не попадал в неприятности и даже девственность хранил до 20 лет.

Когда пирсинг-мастер ввел иглу, мне показалось, что душа покинула тело. Следующие три месяца у меня все болело. Приходилось все делать осторожно: надевать нижнее белье, ходить, вообще двигать нижней частью живота. Забудьте о том, чтобы прикасаться к пенису в это время. Это никак не влияло на удовольствие от секса для меня и партнерш, но вызывало много любопытства B0urbonandLace пользователь Reddit

Женщина, проколовшая капюшон клитора, поделилась негативным опытом.

Честно говоря, это ухудшило мою сексуальную жизнь. Большинство парней восклицают: «О-о-о, оно блестит!» Даже если их слегка перенаправить, они просто не могут сосредоточиться ни на чем другом, кроме пирсинга. Так близко и в то же время так далеко. В итоге я удалила пирсинг Terminally_Brittany пользовательница Reddit

Еще один пользователь предложил альтернативу пирсингу гениталий.

Рекомендую проколоть соски. По крайней мере три женщины захотели увидеть их, и только одна после этого не захотела идти дальше. Хорошая инвестиция Treguard пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины раскрыли свои секреты, грозящие, на их взгляд, разрушением чужих жизней. Один пользователь рассказал, что хранит грустную тайну о том, как не стало его бабушки и деда.