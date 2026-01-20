Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 20 января 2026Забота о себе

Люди с пирсингом гениталий рассказали о влиянии украшений на сексуальную жизнь

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины с пирсингом гениталий рассказали о влиянии украшений на сексуальную жизнь. Своими откровениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, как сделал пирсинг уздечки полового члена в 18 лет, потому что до этого не делал ничего бунтарского, не попадал в неприятности и даже девственность хранил до 20 лет.

Когда пирсинг-мастер ввел иглу, мне показалось, что душа покинула тело. Следующие три месяца у меня все болело. Приходилось все делать осторожно: надевать нижнее белье, ходить, вообще двигать нижней частью живота. Забудьте о том, чтобы прикасаться к пенису в это время. Это никак не влияло на удовольствие от секса для меня и партнерш, но вызывало много любопытства

B0urbonandLaceпользователь Reddit

Женщина, проколовшая капюшон клитора, поделилась негативным опытом.

Честно говоря, это ухудшило мою сексуальную жизнь. Большинство парней восклицают: «О-о-о, оно блестит!» Даже если их слегка перенаправить, они просто не могут сосредоточиться ни на чем другом, кроме пирсинга. Так близко и в то же время так далеко. В итоге я удалила пирсинг

Terminally_Brittanyпользовательница Reddit
Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Еще один пользователь предложил альтернативу пирсингу гениталий.

Рекомендую проколоть соски. По крайней мере три женщины захотели увидеть их, и только одна после этого не захотела идти дальше. Хорошая инвестиция

Treguardпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины раскрыли свои секреты, грозящие, на их взгляд, разрушением чужих жизней. Один пользователь рассказал, что хранит грустную тайну о том, как не стало его бабушки и деда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания назвала условие для начала войны с США

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Важнейший покупатель российской нефти охладел к ней

    Российские войска уничтожили командный пункт украинского погранотряда в Сумской области

    Инородное тело нашли внутри 19-летней россиянки

    Трамп обсудил Гренландию с генсеком НАТО

    Ученые нашли связь между привычкой читать и продолжительностью жизни

    Генсек ООН указал на новый подход США во внешней политике

    Люди с пирсингом гениталий рассказали о влиянии украшений на сексуальную жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok