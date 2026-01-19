Мужчины и женщины раскрыли грозящие разрушением чужих жизней секреты

Мужчины и женщины раскрыли свои секреты, грозящие, на их взгляд, разрушением чужих жизней. Своими откровениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один пользователь рассказал, что хранит грустную тайну о том, как не стало его бабушки и деда.

В этом году на Рождество я признался тете, что из-за сломанного телефона упустил шанс попрощаться с бабушкой. Его починили, и лишь тогда я получил известие о ее кончине. Тогда тетя в ответ призналась, что ей звонили из дома престарелых только после ухода из жизни и дедушки, и бабушки, несмотря на то, что она умоляла сообщить об ухудшении их самочувствия. Вся семья думает, что в последние часы у их постели был кто-то, кого они любили, но они оба были совершенно одни. Мне было больно это слышать, но знаю, что отцу было бы гораздо больнее fckstop69 пользователь Reddit

Другой человек признался, что мог помочь раскрыть дело о пропавшем без вести человеке, но не стал этого делать.

Парень пропал без вести в 2011 году, а я случайно наткнулся на него за 2,5 тысячи километров от того места, где мы выросли. Тесный мир, решил я, и не удивился — его семья была очень жестокой. В тот же день я зашел поискать его в соцсетях, чтобы добавить в друзья, и увидел сообщения от семьи и друзей о его пропаже. На тот момент он ничего не публиковал больше года NWCJ пользователь Reddit

Еще один пользователь держит в секрете способ, которым его пожилой друг зарабатывает на жизнь.

Приятель из моей группы любителей езды по бездорожью однажды выпил и признался, что занимается вебкамом. Этот приятель — 55-летний деревенский парень, в приличной форме, но выглядит на свой возраст, любитель пива, совсем седой. Думаю, многие бы почувствовали себя неловко, если бы узнали, как он заработал десять тысяч долларов My_browsing пользователь Reddit

