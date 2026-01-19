Мужчины и женщины раскрыли грозящие разрушением чужих жизней секреты

Мужчины и женщины раскрыли свои секреты, грозящие, на их взгляд, разрушением чужих жизней. Своими откровениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Один пользователь рассказал, что хранит грустную тайну о том, как не стало его бабушки и деда.
В этом году на Рождество я признался тете, что из-за сломанного телефона упустил шанс попрощаться с бабушкой. Его починили, и лишь тогда я получил известие о ее кончине. Тогда тетя в ответ призналась, что ей звонили из дома престарелых только после ухода из жизни и дедушки, и бабушки, несмотря на то, что она умоляла сообщить об ухудшении их самочувствия. Вся семья думает, что в последние часы у их постели был кто-то, кого они любили, но они оба были совершенно одни. Мне было больно это слышать, но знаю, что отцу было бы гораздо больнее
Другой человек признался, что мог помочь раскрыть дело о пропавшем без вести человеке, но не стал этого делать.
Парень пропал без вести в 2011 году, а я случайно наткнулся на него за 2,5 тысячи километров от того места, где мы выросли. Тесный мир, решил я, и не удивился — его семья была очень жестокой. В тот же день я зашел поискать его в соцсетях, чтобы добавить в друзья, и увидел сообщения от семьи и друзей о его пропаже. На тот момент он ничего не публиковал больше года
Еще один пользователь держит в секрете способ, которым его пожилой друг зарабатывает на жизнь.
Приятель из моей группы любителей езды по бездорожью однажды выпил и признался, что занимается вебкамом. Этот приятель — 55-летний деревенский парень, в приличной форме, но выглядит на свой возраст, любитель пива, совсем седой. Думаю, многие бы почувствовали себя неловко, если бы узнали, как он заработал десять тысяч долларов
