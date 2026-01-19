Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 19 января 2026Забота о себе

Мужчины и женщины раскрыли грозящие разрушением чужих жизней секреты

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Мужчины и женщины раскрыли свои секреты, грозящие, на их взгляд, разрушением чужих жизней. Своими откровениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один пользователь рассказал, что хранит грустную тайну о том, как не стало его бабушки и деда.

В этом году на Рождество я признался тете, что из-за сломанного телефона упустил шанс попрощаться с бабушкой. Его починили, и лишь тогда я получил известие о ее кончине. Тогда тетя в ответ призналась, что ей звонили из дома престарелых только после ухода из жизни и дедушки, и бабушки, несмотря на то, что она умоляла сообщить об ухудшении их самочувствия. Вся семья думает, что в последние часы у их постели был кто-то, кого они любили, но они оба были совершенно одни. Мне было больно это слышать, но знаю, что отцу было бы гораздо больнее

fckstop69пользователь Reddit

Другой человек признался, что мог помочь раскрыть дело о пропавшем без вести человеке, но не стал этого делать.

Парень пропал без вести в 2011 году, а я случайно наткнулся на него за 2,5 тысячи километров от того места, где мы выросли. Тесный мир, решил я, и не удивился — его семья была очень жестокой. В тот же день я зашел поискать его в соцсетях, чтобы добавить в друзья, и увидел сообщения от семьи и друзей о его пропаже. На тот момент он ничего не публиковал больше года

NWCJпользователь Reddit
Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Еще один пользователь держит в секрете способ, которым его пожилой друг зарабатывает на жизнь.

Приятель из моей группы любителей езды по бездорожью однажды выпил и признался, что занимается вебкамом. Этот приятель — 55-летний деревенский парень, в приличной форме, но выглядит на свой возраст, любитель пива, совсем седой. Думаю, многие бы почувствовали себя неловко, если бы узнали, как он заработал десять тысяч долларов

My_browsingпользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали о привычках женщин, которые кажутся им особенно мерзкими. Один пользователь пожаловался на девушек, одержимых соцсетями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай обратился с призывом к США из-за Гренландии

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Российский рынок автобусов обрушился

    70-летняя Ирина Хакамада снялась в купальнике

    На Украине рассказали о массированных ударах по Харькову

    Перспективы продаж китайских машин в России оценили

    В России возникли проблемы с ломом

    Трамп обиделся из-за Нобелевки и перестал думать о мире во всем мире

    В российской школе ученики заметили установленную в туалете камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok