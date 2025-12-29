Мужчины перечислили самые мерзкие привычки женщин

Мужчины рассказали о привычках женщин, которые кажутся им особенно мерзкими. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Один пользователь пожаловался на девушек, одержимых соцсетями.
Встречался с девушкой, которая каждый свой шаг постила в социальные сети. Жить в моменте я не мог — мы просто фотографировались и позировали все это время
Другого раздражают женщины, хвастающиеся повышенным вниманием со стороны мужчин.
Недавно я был на свидании с девушкой, которая хвасталась, что разные парни постоянно ей пишут и что ее коллеги все время приглашают ее на свидания. После этого я сказал, что наш кофе мне понравился, но из-за этого я больше с ней не увижусь. Она убеждала, что слегка преувеличила, и на самом деле такого нет. Ну, знаете ли... Ложь на первом свидании без причины ничем не лучше
Еще один мужчина признался, что считает мерзкой привычку партнерши во всех проблемах винить его.
Если я чем-то ее расстраиваю, это моя вина. Если она чем-то расстраивает меня, это моя вина. Чертовски смешно.
А еще я ненавижу постоянную потребность в одобрении и внимании. Это чертовски раздражает и опасно для отношений
Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, открытых ими только после свадьбы. Для одних пользователей сюрпризом оказалось то, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом.