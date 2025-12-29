Реклама

Мужчины перечислили самые мерзкие привычки женщин

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

Мужчины рассказали о привычках женщин, которые кажутся им особенно мерзкими. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один пользователь пожаловался на девушек, одержимых соцсетями.

Встречался с девушкой, которая каждый свой шаг постила в социальные сети. Жить в моменте я не мог — мы просто фотографировались и позировали все это время

Odd-System-4926пользователь Reddit

Другого раздражают женщины, хвастающиеся повышенным вниманием со стороны мужчин.

Недавно я был на свидании с девушкой, которая хвасталась, что разные парни постоянно ей пишут и что ее коллеги все время приглашают ее на свидания. После этого я сказал, что наш кофе мне понравился, но из-за этого я больше с ней не увижусь. Она убеждала, что слегка преувеличила, и на самом деле такого нет. Ну, знаете ли... Ложь на первом свидании без причины ничем не лучше

No_Dragonfruit9864пользователь Reddit
Еще один мужчина признался, что считает мерзкой привычку партнерши во всех проблемах винить его.

Если я чем-то ее расстраиваю, это моя вина. Если она чем-то расстраивает меня, это моя вина. Чертовски смешно.
А еще я ненавижу постоянную потребность в одобрении и внимании. Это чертовски раздражает и опасно для отношений

Spiritual-defianceпользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, открытых ими только после свадьбы. Для одних пользователей сюрпризом оказалось то, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом.

