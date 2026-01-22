Названы вызывающие рак вещества в составе бытовой химии

Онколог Ивашков: Фталаты и парабены могут привести к раку простаты

Онколог Владимир Ивашков рекомендовал внимательно изучать этикетки бытовой химии перед покупкой. В ролике на своем YouTube-канале он назвал вещества в составе этих средств, вызывающие рак.

Как отметил Ивашков, фталаты, парабены и некоторые отдушки негативно влияют на эндокринную систему. Контакт с ними может привести к возникновению гормонозависимых опухолей, в том числе рака груди, простаты и яичников, предупредил он.

Кроме того, специалист посоветовал остерегаться фосфатов и фосфонатов в составе бытовой химии. «Они есть в большинстве порошков и средств для мыться посуды. Накапливаются в организме, могут нарушать обмен кальция и влиять на почки», — рассказал Ивашков.

Ранее уролог Сергей Артеменко предупредил, что число случаев рака простаты будет только увеличиваться. Одной из причин такой тенденции он назвал плохую экологию.

