Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:30, 22 января 2026Забота о себе

Названы вызывающие рак вещества в составе бытовой химии

Онколог Ивашков: Фталаты и парабены могут привести к раку простаты
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: onebit / Shutterstock / Fotodom

Онколог Владимир Ивашков рекомендовал внимательно изучать этикетки бытовой химии перед покупкой. В ролике на своем YouTube-канале он назвал вещества в составе этих средств, вызывающие рак.

Как отметил Ивашков, фталаты, парабены и некоторые отдушки негативно влияют на эндокринную систему. Контакт с ними может привести к возникновению гормонозависимых опухолей, в том числе рака груди, простаты и яичников, предупредил он.

Кроме того, специалист посоветовал остерегаться фосфатов и фосфонатов в составе бытовой химии. «Они есть в большинстве порошков и средств для мыться посуды. Накапливаются в организме, могут нарушать обмен кальция и влиять на почки», — рассказал Ивашков.

Ранее уролог Сергей Артеменко предупредил, что число случаев рака простаты будет только увеличиваться. Одной из причин такой тенденции он назвал плохую экологию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Мировые цены на нефть перешли к снижению на новостях о Гренландии

    Политолог высказался о теме для диалога Трампа и Зеленского

    Дети пропали без вести после схода оползня в Новой Зеландии

    Известная телеведущая рассказала о многолетней дружбе с иноагентом и его подарке

    Зеленский прибыл в Давос

    Паразиты поселились в глазу женщины и стали поедать роговицу

    Мерц заявил о поддержке Дании и Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok