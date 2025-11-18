Врач назвал причину роста случаев рака простаты

Уролог Артеменко: Рак простаты будет встречаться к 2040 году в два раза чаще

К 2040 году число случаев рака простаты вырастет почти в два раза, заявил врач-уролог Сергей Артеменко. Причину большой распространенности этого заболевания он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Артеменко рассказал, что в 2020 году в мире было зафиксировано 1,4 миллиона случаев рака предстательной железы. Но, согласно прогнозам, к 2040 этот показатель достигнет 2,6 миллиона случаев. По мнению уролога, есть две причины такого стремительного роста. Первая — это развитие медицинской диагностики, благодаря которой болезнь чаще диагностируется на ранних сроках и назначается лечение.

Вторая причина менее утешительна, считает врач. Он отметил, что в последние годы меняется образ жизни, экология и питание, многие испытывают больше стресса и меньше занимаются физической активностью.

Специалист подчеркнул, что эти данные не должны становиться причиной паники. Для профилактики рака простаты он рекомендовал регулярно проходить осмотр у уролога. По его словам, наблюдение поможет снизить риск или выявить болезнь на ранней стадии, когда она хорошо поддается лечению.

Ранее врач-онколог Роман Леоненков рассказал, что регулярная половая жизнь снижает риск рака простаты на 20 процентов. Кроме того, для профилактики он посоветовал после 45 лет ежегодно проходить обследование.