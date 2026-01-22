Реклама

09:02, 22 января 2026Авто

Перечислены риски ремонта автомобиля у официального дилера

Эксперты назвали, какие виды авторемонта не стоит доверять официальному дилеру
Марина Аверкина

Фото: BELL KA PANG / Shutterstock / Fotodom  

Десятилетиями официальный дилерский центр воспринимался как гарантия безупречного ремонта, несмотря на высокую стоимость услуг. Однако практика нередко показывает обратную ситуацию. «Лента.ру» выяснила у автоэкспертов, при каких проблемах с автомобилем и почему обращаться к официальному дилеру не стоит.

Замену стекол целесообразно проводить в узкопрофильных мастерских, говорят специалисты. Случается, что после устранения сколов и трещин, демонтажа и установки лобового стекла у дилера выявляются повреждения лакокрасочного покрытия в районе работ, что приводит к появлению ржавчины вокруг стекла. Кроме того, неаккуратно нанесенный герметик способен спровоцировать замыкание — из-за протечки на проводку, что грозит внеплановым ремонтом и дополнительными тратами.

Отдельная история — сезонная смена шин. Стоимость этой услуги у дилера может превышать цену в обычном шиномонтаже в два раза. Однако качество работы зависит исключительно от навыков мастера, а не от статуса сервиса. Если потребуется исправить дефект, в обычном шиномонтаже это займет около 30 минут, а у дилера превратится в длительную процедуру с записью и ожиданием. Нередко в таких случаях клиенту дополнительно навязывают диагностику и ремонт других узлов.

В вопросах кузовного ремонта дилеры часто отказываются от локального восстановления. Небольшая вмятина или царапина, которые в специализированном центре устранят за один день, в дилерском сервисе станут поводом для замены всей детали или ее полной покраски. Это резко повышает расходы клиента, отмечают эксперты. Сохранение оригинальной заводской детали и лакокрасочного покрытия часто является более правильным решением.

Распространено мнение, что у дилеров лучшие малярные цеха. На практике многие центры не имеют своего окрасочного оборудования и передают эти работы субподрядчикам. При этом зарплата штатных маляров часто не мотивирует их на высокое качество, в отличие от мастеров, работающих на собственную репутацию.

Дилеры обычно практикуют крупноузловой ремонт — замену генераторов, стартеров, компрессоров кондиционера новыми агрегатами. Профессиональное восстановление оригинального узла в специализированной мастерской, по словам специалистов, часто гарантирует более долгий срок его дальнейшей службы по сравнению с новой запчастью.

В настоящее время обращение к официальному дилеру если и целесообразно, то преимущественно для владельцев новых китайских автомобилей, где важен гарантийный сервис и прямой доступ к запчастям.

Ранее владельцы дорестайлингового Chery Tiggo 4 перечислили слабые места кроссовера.

