Перечислены риски ремонта автомобиля у официального дилера

Эксперты назвали, какие виды авторемонта не стоит доверять официальному дилеру

Десятилетиями официальный дилерский центр воспринимался как гарантия безупречного ремонта, несмотря на высокую стоимость услуг. Однако практика нередко показывает обратную ситуацию. «Лента.ру» выяснила у автоэкспертов, при каких проблемах с автомобилем и почему обращаться к официальному дилеру не стоит.

Замену стекол целесообразно проводить в узкопрофильных мастерских, говорят специалисты. Случается, что после устранения сколов и трещин, демонтажа и установки лобового стекла у дилера выявляются повреждения лакокрасочного покрытия в районе работ, что приводит к появлению ржавчины вокруг стекла. Кроме того, неаккуратно нанесенный герметик способен спровоцировать замыкание — из-за протечки на проводку, что грозит внеплановым ремонтом и дополнительными тратами.

Отдельная история — сезонная смена шин. Стоимость этой услуги у дилера может превышать цену в обычном шиномонтаже в два раза. Однако качество работы зависит исключительно от навыков мастера, а не от статуса сервиса. Если потребуется исправить дефект, в обычном шиномонтаже это займет около 30 минут, а у дилера превратится в длительную процедуру с записью и ожиданием. Нередко в таких случаях клиенту дополнительно навязывают диагностику и ремонт других узлов.

В вопросах кузовного ремонта дилеры часто отказываются от локального восстановления. Небольшая вмятина или царапина, которые в специализированном центре устранят за один день, в дилерском сервисе станут поводом для замены всей детали или ее полной покраски. Это резко повышает расходы клиента, отмечают эксперты. Сохранение оригинальной заводской детали и лакокрасочного покрытия часто является более правильным решением.

Распространено мнение, что у дилеров лучшие малярные цеха. На практике многие центры не имеют своего окрасочного оборудования и передают эти работы субподрядчикам. При этом зарплата штатных маляров часто не мотивирует их на высокое качество, в отличие от мастеров, работающих на собственную репутацию.

Дилеры обычно практикуют крупноузловой ремонт — замену генераторов, стартеров, компрессоров кондиционера новыми агрегатами. Профессиональное восстановление оригинального узла в специализированной мастерской, по словам специалистов, часто гарантирует более долгий срок его дальнейшей службы по сравнению с новой запчастью.

В настоящее время обращение к официальному дилеру если и целесообразно, то преимущественно для владельцев новых китайских автомобилей, где важен гарантийный сервис и прямой доступ к запчастям.

