Названы проблемы кроссовера Chery

Владельцы дорестайлингового Chery Tiggo 4 перечислили слабые места кроссовера

Дорестайлинговый Chery Tiggo 4 (2018 — 2023) остается одним из наиболее бюджетных предложений марки на вторичном российском рынке. «Лента.ру» проанализировала мнения владельцев этой машины, опубликованные на портале Auto.ru. О недостатках модели будет полезно узнать автолюбителям, кто рассматривает покупку кроссовера с пробегом.

Владелец по имени Евгений приобрел автомобиль в 2021 году, и уже спустя шесть месяцев потребовалась гарантийная перекраска пятой двери из-за сколов на ребре между фонарями. Для улучшения комфорта пришлось дополнительно обработать антикоррозийным составом днище и скрытые полости, а также нанести шумоизоляционные материалы в багажнике и на полу салона из-за сильного шума от колесных арок. Он также отметил резкую работу роботизированной коробки передач. «Багажник маленький. Четыре колеса влезают, только если немного отпустить спинки задних кресел», — добавил мужчина.

Автовладелица Мария рассказала о серьезной технической неисправности. По ее словам, в машине отказал блок АБС,. Она также отметила перегрев вариатора, который мог быть вызван установленной дополнительной защитой. После обращения в сервис проявилась задержка реакции на педаль акселератора до пяти секунд, а также невозможность разогнаться быстрее 140 километров в час. В дилерском центре сообщили о критическом состоянии коробки передач и предложили оставить автомобиль на ремонт. «В итоге машину вернули в таком же состоянии. Сказали, что это их особенность. Все вариаторы так себя ведут и могут лечь в любой момент. Посоветовали убить коробку совсем, пока машина на гарантии, чтобы ее заменили, а не чинили», — поделилась владелица кроссовера.

Артем Громов в первый месяц эксплуатации автомобиля столкнулся с постоянным сильным запотеванием левой части лобового стекла в сырую погоду, которое устраняется только включением обогрева. Через полтора года и 50 тысяч километров пробега на крышке багажника в зоне крепления декоративной накладки появились очаги коррозии. Спустя почти три года ржавчина на той же детали проступила снова, уже в двух точках, и вопрос решался по гарантии. Он отметил периодические сбои в работе системы круиз-контроля, которая иногда переставала активироваться до полной перезагрузки двигателя.

Главным разочарованием автовладельца Романа стала динамика. Двигатель мощностью 113 лошадиных сил, по его мнению, обеспечивает недостаточные характеристики для уверенного движения, особенно при обгоне на трассе. Ему также не понравилась работа механической коробки передач, которая доставляла неудобства. В течение года на передних элементах кузова появилось множество сколов лакокрасочного покрытия. В итоге он охарактеризовал Chery Tiggo 4 как автомобиль со спорными качествами.