Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
08:56, 21 января 2026Авто

Названы проблемы кроссовера Chery

Владельцы дорестайлингового Chery Tiggo 4 перечислили слабые места кроссовера
Марина Аверкина

Фото: DiPres / Shutterstock / Fotodom  

Дорестайлинговый Chery Tiggo 4 (2018 — 2023) остается одним из наиболее бюджетных предложений марки на вторичном российском рынке. «Лента.ру» проанализировала мнения владельцев этой машины, опубликованные на портале Auto.ru. О недостатках модели будет полезно узнать автолюбителям, кто рассматривает покупку кроссовера с пробегом.

Владелец по имени Евгений приобрел автомобиль в 2021 году, и уже спустя шесть месяцев потребовалась гарантийная перекраска пятой двери из-за сколов на ребре между фонарями. Для улучшения комфорта пришлось дополнительно обработать антикоррозийным составом днище и скрытые полости, а также нанести шумоизоляционные материалы в багажнике и на полу салона из-за сильного шума от колесных арок. Он также отметил резкую работу роботизированной коробки передач. «Багажник маленький. Четыре колеса влезают, только если немного отпустить спинки задних кресел», — добавил мужчина.

Автовладелица Мария рассказала о серьезной технической неисправности. По ее словам, в машине отказал блок АБС,. Она также отметила перегрев вариатора, который мог быть вызван установленной дополнительной защитой. После обращения в сервис проявилась задержка реакции на педаль акселератора до пяти секунд, а также невозможность разогнаться быстрее 140 километров в час. В дилерском центре сообщили о критическом состоянии коробки передач и предложили оставить автомобиль на ремонт. «В итоге машину вернули в таком же состоянии. Сказали, что это их особенность. Все вариаторы так себя ведут и могут лечь в любой момент. Посоветовали убить коробку совсем, пока машина на гарантии, чтобы ее заменили, а не чинили», — поделилась владелица кроссовера.

Материалы по теме:
Новые дорожные знаки, утильсбор и отмена автопродления водительских прав. Какие изменения ждут автомобилистов в 2026 году
Новые дорожные знаки, утильсбор и отмена автопродления водительских прав. Какие изменения ждут автомобилистов в 2026 году
1 января 2026
Автомобиль от Батьки. Чем удивил и разочаровал белорусский кроссовер: тест-драйв Belgee X50
Автомобиль от Батьки.Чем удивил и разочаровал белорусский кроссовер: тест-драйв Belgee X50
16 января 2026
«Это новая реальность» Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
«Это новая реальность»Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
31 декабря 2025

Артем Громов в первый месяц эксплуатации автомобиля столкнулся с постоянным сильным запотеванием левой части лобового стекла в сырую погоду, которое устраняется только включением обогрева. Через полтора года и 50 тысяч километров пробега на крышке багажника в зоне крепления декоративной накладки появились очаги коррозии. Спустя почти три года ржавчина на той же детали проступила снова, уже в двух точках, и вопрос решался по гарантии. Он отметил периодические сбои в работе системы круиз-контроля, которая иногда переставала активироваться до полной перезагрузки двигателя.

Главным разочарованием автовладельца Романа стала динамика. Двигатель мощностью 113 лошадиных сил, по его мнению, обеспечивает недостаточные характеристики для уверенного движения, особенно при обгоне на трассе. Ему также не понравилась работа механической коробки передач, которая доставляла неудобства. В течение года на передних элементах кузова появилось множество сколов лакокрасочного покрытия. В итоге он охарактеризовал Chery Tiggo 4 как автомобиль со спорными качествами.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп развернул свой самолет, следовавший на экономический форум в Давосе. Что случилось?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Убийце бывшего премьера Японии вынесли приговор

    В российских школах начнут обучать управлению дронами

    Конфликт с соседом привел к расправе над российской школьницей

    Медведев вышел в третий круг Australian Open

    Страны ЕС отклонили предложение Трампа войти в состав «Совета мира»

    Представитель Путина призвал избавить российский город от статуса с уклоном в либерализм

    Токаев приготовил Казахстан к новому политическому транзиту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok