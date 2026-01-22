Украинцам посоветовали собрать чемоданы и запастись водой

МВД: Украинцам следует запастись водой на 3-5 суток и подготовиться к отъезду

МВД Украины в связи с чрезвычайным энергокризисом посоветовало гражданам сделать дома запасы воды, продуктов и лекарств на 3-5 суток, а также готовиться к вероятному отъезду. Рекомендации размещены в Telegram-канале Министерства внутренних дел.

«В первую очередь подготовьте чемодан первой необходимости. В ней должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, средства личной гигиены и необходимое количество наличных», — говорится в сообщении.

Также украинцам посоветовали зарядить дополнительные источники питания, проверить состояние и обеспечение топливом транспортных средств.

«Будьте️ готовы к усиленным мерам безопасности: следите за уведомлениями властей, позаботьтесь о безопасности детей и ограничьте пребывание на улице без необходимости в темное время суток», — предупредили в украинском МВД.

Кроме того, гражданам предложили не отапливать жилища целиком — только по одной, самой маленькой комнате.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала регионы страны с наиболее сложной ситуацией в энергетике. Среди них и украинская столица.