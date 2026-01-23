Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
19:46, 23 января 2026Авто

В Москве дворники снегом потушили автомобиль

В Москве дворники снегом потушили загоревшуюся машину
Виктория Клабукова

Столичные дворники стали огнеборцами и потушили автомобиль. Видеозапись с места происшествия публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

Как сообщается, инцидент произошел на Садовой-Черногрязской улице неподалеку от Алексеевской глазной больницы. По-видимому, в попытке справиться с возгоранием водитель оставил открытыми капот, багажник и двери машины. На кадрах видно, как языки пламени вырываются из салона автомобиля, а столб черного дыма уходит в небо.

Поблизости оказались коммунальщики. Вооружившись лопатами, дворники оперативно засыпали полыхающую машину снегом, а трактор сбросил его на крышу автомобиля. Также на место прибыли спасатели МЧС. Возгорание ликвидировали. Причиной пожара, предварительно, называют техническую неисправность машины — незадолго до ЧП очевидцы слышали глухой звук.

В ноябре из-за поджога мусора на Донецкой улице сгорели семь машин и два мотоцикла. Тогда обошлось без пострадавших.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ готовят новую линию обороны на фоне переговоров в Абу-Даби. Как это связано с требованием Москвы вывести войска из Донбасса?

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Спартак» сыграл вничью со сборной Китая в первом матче с новым тренером

    Российский депутат получил ранение в зоне СВО

    Раскрыта махинация главврача российской больницы с рентгеном на миллион рублей

    Умер прославленный ветеран первого состава группы «Альфа»

    Мать детей Павла Дурова съехала из дома в Швейцарии

    Агрессивная пассажирка самолета набросилась на стюардессу из-за замечания

    В Москве дворники снегом потушили автомобиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok