В Москве дворники снегом потушили автомобиль

В Москве дворники снегом потушили загоревшуюся машину

Столичные дворники стали огнеборцами и потушили автомобиль. Видеозапись с места происшествия публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

Как сообщается, инцидент произошел на Садовой-Черногрязской улице неподалеку от Алексеевской глазной больницы. По-видимому, в попытке справиться с возгоранием водитель оставил открытыми капот, багажник и двери машины. На кадрах видно, как языки пламени вырываются из салона автомобиля, а столб черного дыма уходит в небо.

Поблизости оказались коммунальщики. Вооружившись лопатами, дворники оперативно засыпали полыхающую машину снегом, а трактор сбросил его на крышу автомобиля. Также на место прибыли спасатели МЧС. Возгорание ликвидировали. Причиной пожара, предварительно, называют техническую неисправность машины — незадолго до ЧП очевидцы слышали глухой звук.

В ноябре из-за поджога мусора на Донецкой улице сгорели семь машин и два мотоцикла. Тогда обошлось без пострадавших.