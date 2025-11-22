Семь машин сгорели в Москве из-за поджога

Семь машин и два мотоцикла сгорели из-за поджога на Донецкой улице в Москве

В Москве во дворе дома на Донецкой улице из-за поджога сгорели семь машин и два мотоцикла. Об инциденте сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Источник заявил телеканалу, что возгорание произошло после того, как неизвестный поджег мусор. «Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь, однако припаркованные рядом транспортные средства не уцелели», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал. Злоумышленника разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сгорел люксовый автомобиль актрисы и балерины Софьи Аржаковской, известной под псевдонимом Софья Ская. У автомобиля Rolls-Royce загорелся салон и моторный отсек.

Перед этим стало известно, что в Петербурге суд освободил подростка от уголовного наказания за поджог. Отмечалось, что школьник пытался сжечь служебные автомобили, стоявшие возле отдела полиции в Красногвардейском районе города. Инструктаж он получил по интернету.