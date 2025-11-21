Культура
13:38, 21 ноября 2025Культура

В Санкт-Петербурге сгорел люксовый автомобиль звезды «Кухни»

Mash: В Санкт-Петербурге сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской
Ольга Коровина

Фото: Peter Cziborra / Reuters

В Санкт-Петербурге сгорел люксовый автомобиль актрисы и балерины Софьи Аржаковской, известной под псевдонимом Софья Ская. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в ночь на 21 ноября на платной парковке. По данным источника, у автомобиля Rolls-Royce загорелся салон и моторный отсек, машина не подлежит восстановлению. Утверждается, что причиной возгорания мог стать поджог.

Mash отмечает, что за владелицей элитного авто числятся 28 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Водитель, который обычно находился за рулем машины, несколько раз превышал скорость, проезжал на красный и не оплачивал парковку.

Аржаковская, уроженка Санкт-Петербурга, в 2006-м стала первой россиянкой, завоевавшей титул «Миссис мира». Она также снялась в десятках фильмов и сериалов, включая проекты «Кухня», «Вызов», «CSI: Место преступления Нью-Йорк».

Ранее сообщалось, что уехавшая из России певица Алла Пугачева не стала избавляться от своего автомобиля Rolls-Royce Phantom.

