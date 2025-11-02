РИА Новости: Пугачева оставила в России автомобиль Rolls-Royce

Певица Алла Пугачева не стала избавляться от своего автомобиля Rolls-Royce Phantom в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

Согласно документам, артистка почти 19 лет владеет Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска — она же единственный собственник машины. Помимо этого, агентство выяснило, что на транспортном средстве нет каких-либо ограничений.

Кроме того, на автомобиль Пугачевой до января 2025 года было оформлено ОСАГО. В последний раз певицу в Rolls-Royce Phantom видели в день похорон модельера Валентина Юдашкина, отмечает РИА Новости.

Ранее риелтор Алина Правоторина рассказала, что стоимость новой виллы певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в Болгарии составляет 515 тысяч евро, или 48 миллионов рублей.