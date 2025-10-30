Названа стоимость новой виллы Пугачевой в Болгарии

Пугачева купила виллу в Болгарии за 48 миллионов рублей

Стоимость новой виллы певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в Болгарии составляет 515 тысяч евро, или 48 миллионов рублей. Об этом рассказала риелтор Алина Правоторина в беседе с aif.ru.

Вилла располагается в деревне Владая у южной окраины Софии. Ее площадь составляет 229 квадратных метров.

По словам Правоториной, Болгария привлекает россиян не больше, чем любая другая страна — спрос находится на том же уровне, что и в большинстве локаций.

Ранее стало известно, что летом 2025 года Пугачева и Галкин начали поиски нового дома. Всего в закрытом комплексе, где находится участок супругов, возводится 45 домов. 20 из них почти полностью достроены.