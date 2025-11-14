Российский школьник избежал уголовного наказания за поджог

В Петербурге суд освободил подростка от уголовного наказания за поджог

В Санкт-Петербурге суд освободил подростка от уголовного наказания за поджог. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Первый Западный окружной военный суд освободил от уголовного наказания подростка из Петербурга, поджегшего автомобиль по указанию неизвестного куратора. Ранее дело было квалифицировано как теракт.

Школьник пытался сжечь служебные автомобили, стоявшие возле отдела полиции в Красногвардейском районе города. Инструктаж и указание цели он получил от неизвестного человека из интернета.

Ранее сообщалось, что российский школьник попался при попытке поджога полицейских машин.