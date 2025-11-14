Силовые структуры
18:20, 14 ноября 2025

Российский школьник избежал уголовного наказания за поджог

В Петербурге суд освободил подростка от уголовного наказания за поджог
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд освободил подростка от уголовного наказания за поджог. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Первый Западный окружной военный суд освободил от уголовного наказания подростка из Петербурга, поджегшего автомобиль по указанию неизвестного куратора. Ранее дело было квалифицировано как теракт.

Школьник пытался сжечь служебные автомобили, стоявшие возле отдела полиции в Красногвардейском районе города. Инструктаж и указание цели он получил от неизвестного человека из интернета.

Ранее сообщалось, что российский школьник попался при попытке поджога полицейских машин.

