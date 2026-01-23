Реклама

18:50, 23 января 2026

Лед побил автомобили в российском городе

Упавший с крыш лед разбил несколько машин в Краснодаре
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Riccio da favola / Shutterstock / Fotodom

Ледяные глыбы, упавшие с крыш, разбили несколько машин в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел на Московской улице. По словам местных жителей, управляющие компании (УК) не чистят лед с крыш домов — в некоторых местах он свисает почти на метр. На опубликованных кадрах у двух автомобилей разбиты задние стекла, у другого от удара потрескалось лобовое.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Краснодар придет потепление до плюс 13 градусов Цельсия. В пятницу, 23 января, в Краснодаре плюс 3 градуса.

Ранее сообщалось, что житель Камчатки буквально потерял свой автомобиль в сугробе после экстремальных снегопадов, обрушившихся на регион. Мужчина подумал, что машину угнали, и написал заявление в полицию. Найденную в снегу машину откапывали три дня.

