Продюсер Максим Фадеев порадовался похудению на 97 килограммов

Российский певец, композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев порадовался своему похудению. Пост на данную тему появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летний артист присоединился к тренду, в рамках которого пользователи соцсетей показывают внешность на фото 2016 года. Он продемонстрировал архивный кадр, где позировал в черной футболке, широкополой шляпе и пиджаке.

Также Фадеев разместил кадр, сделанный в текущем году, на котором предстал на фоне новогодней елки в надвинутой на глаза вязаной шапке и свитшоте. При этом он отметил, что за прошедшие 10 лет похудел на 97 килограммов. «Мой 2016-й и 2026-й. 205 килограммов и 108. Рад, что у меня получилось», — указал в подписи автор публикации.

