Политолог Дудаков назвал Вэнса возможным преемником Трампа

За первый год второй каденции президента США Дональда Трампа ситуация с его вероятными преемниками никак существенным образом не поменялась, рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Имена возможных будущих сменщиков американского лидера он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Среди республиканского электората в опросах общественного мнения с колоссальным отрывом лидирует действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс, указал политолог. У него порядка 50 процентов поддержки избирателей, уточнил он. Если бы праймериз прошли завтра, политик бы победил, отметил Дудаков. За второе место, по его словам, сейчас борются госсекретарь США Марко Рубио и губернатор штата Флорида Рон Десантис. У них обоих порядка 10-15 процентов голосов, у всех остальных рейтинг гораздо ниже.

По мнению американиста, на республиканских праймериз в 2028 году довольно легко одержит победу Вэнс, и основная борьба развернется за место кандидата к нему в вице-президенты. На этот пост могут претендовать самые разные фигуры, убежден эксперт.

Это может быть Марко Рубио. У него год начался довольно успешно, учитывая, что он заведовал операцией по захвату [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, и сейчас Куба и Венесуэла превращаются в его карманный проект. А может быть Кристи Ноэм, нынешняя глава министерства внутренней безопасности США. Она как раз заведует депортационными рейдами в США, проводит нынешнюю эскалацию в штате Миннесота Малек Дудаков политолог

«Первые кандидаты будут начинать выдвигаться президенты сразу после выборов в Конгресс. Я думаю, что в декабре 2026-го года мы уже увидим выдвижение первых демократов, которые хотели бы бросить вызов политике Трампа. Возможно, первым будет Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, который сейчас лидирует на президентских праймериз у Демпартии. Потом уже, в 2027 году, будут выдвигаться и республиканские кандидаты, и в начале 28 года стартует уже активная фаза праймериз обеих партий», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Трамп признался, что определил для себя ключевых кандидатов на роль возможного президента. Глава Белого дома выделил вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Среди вероятных преемников в его личном рейтинге также прозвучало имя главы Минфина Скотта Бессента. Их Трамп назвал «великолепными».

