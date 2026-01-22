Реклама

Трамп обозначил возможных преемников

Трамп назвал Вэнса, Рубио и Бессента возможными кандидатами на выборах 2028 года
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фавориты на выборах президента США в 2028 году есть, но говорить о каком-то одном конкретном пока рано. И все же у Республиканской партии есть «хорошая скамья» преемников, о чем заявил глава Белого дома, беседуя с журналисткой телеканала NewsNation.

«У нас есть очень талантливые люди», — подметил американский лидер.

По словам Трампа, для себя ключевых кандидатов на роль возможного президента он определил. Впрочем, как подчеркнул политик, в настоящее время раскрывать их имена слишком рано, поскольку ситуация может еще поменяться.

Между тем, лидер Соединенных Штатов выделил вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Среди вероятных преемников в его личном рейтинге также прозвучало имя главы Минфина Скотта Бессента. Их Трамп назвал «великолепными».

В ноябре 2025 года сообщалось, что Джей Ди Вэнс задумался о карьере президента США. Он пообещал, что начнет размышлять об этом только после завершения промежуточных выборов в Конгресс.

