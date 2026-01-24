Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:44, 24 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Желающим освежить дыхание людям предложили включить в рацион пять категорий продуктов

Стоматолог Минко: Богатые клетчаткой овощи избавят от неприятного запаха изо рта
Наталья Обрядина

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Стоматолог-хирург, ортопед, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко назвал пять категорий продуктов, которые помогут избавиться от неприятного запаха изо рта. Своими рекомендациями он поделился с «Лентой.ру».

Желающим освежить дыхание людям Минко предложил включить в рацион богатые клетчаткой овощи, например, брокколи, морковь, авокадо, артишок, кабачок. Присутствующие в них пищевые волокна нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и поспособствуют правильному процессу пищеварения, объяснил он. Отдельно врач обратил внимание на яблоки, которые не только содержат много клетчатки, но и очищают зубы от налета и освежают дыхание.

Также, по словам стоматолога, стоит включить в рацион травы и зеленый салат. Укроп, фенхель, петрушка, базилик, мята, тархун, розмарин, мелисса, кинза, помимо витаминов, содержат эфирные масла, которые благотворно влияют на состояние полости рта, обладают освежающим эффектом и на какое-то время избавят от неприятного запаха изо рта.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Положительно влияет на состояние полости рта и ЖКТ и натуральный йогурт без добавок, продолжил Минко. «Йогурт хорош сам по себе, как в качестве завтрака или десерта (с ягодами, орехами, семенами чиа), так и в качестве салатной заправки. Если добавить в йогурт порезанную зелень, то запаху изо рта можно "нанести двойной удар"», — рассказал специалист. И наконец, для свежести дыхания полезны цитрусовые и сок из них, добавил он.

Ранее стоматолог Софина Ахмед рассказала, почему может появляться неприятный запах изо рта по утрам. Во время сна выработка слюны уменьшается, из-за чего бактерии во рту активно размножаются, объяснила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал ключевой вопрос переговоров в Абу-Даби

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Крыму опрокинулся рейсовый автобус

    Команда Оздоева принесла игроку пять миллионов рублей

    Трамп раскрыл судьбу нефти с захваченных США танкеров

    Российская тревел-блогерша назвала лучший месяц для отдыха в Турции

    Желающим освежить дыхание людям предложили включить в рацион пять категорий продуктов

    Зеленский назвал сроки следующего раунда переговоров с Россией и США

    С фермы в Ленобласти сбежал страус

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok