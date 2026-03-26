В сети восхитились внешностью похудевшей на 25 килограммов звезды «Интернов»

В сети восхитились внешностью похудевшей на 25 килограммов российской актрисы Светланы Пермяковой на новом фото. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя звезда сериала «Интерны», исполнившая роль старшей медсестры Любови Скрябиной, снялась во время прогулки по столице. Она предстала перед камерой, сидя на парапете на фоне сталинской высотки. Так, артистка позировала в платье до колена, кожаном плаще и туфлях на шпильках, дополнив образ солнцезащитными очками и массивными серьгами. «Я выбрала себя. И все встало на свои места», — указала она в подписи.

Поклонники высказались об образе знаменитости в комментариях. «Супермодель! Помолодела на 10 лет», «Вас просто не узнать, выглядите шикарно», «Очень красивая», «Нет даже таких слов восхищения!», «Голливуд, не меньше», — сделали комплименты юзеры.

Ранее в марте российская актриса Анастасия Денисова, известная по роли Кати Палны в сериале «Деффчонки», похвасталась результатом похудения на препаратах.