Высокопоставленного следователя приговорили к колонии строгого режима по делу Merlion

Суд приговорил бывшего главу Хорошевского отдела столичного главка СК Юсупова

235-й гарнизонный военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима бывшего главу Хорошевского отдела Следственного комитета (СК) по Москве Рустама Юсупова. Об этом пишет ТАСС.

Экс-следователя также оштрафовали на 109,9 миллиона рублей и лишили звания «майор юстиции». Юсупова признали виновным по статьям 303 («Фальсификация доказательств») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, фигуранты этого дела фальсифицировали доказательства в отношении руководства крупной IT-компании Merlion для получения ее активов. Они инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев фирмы и экс-начальника ее службы безопасности и инкриминировали им покушение на бывшего генерального директора.

В результате предпринимателей арестовали. Через их адвоката обвиняемые попросили 15 миллиардов рублей за освобождение. После передачи дела в центральный аппарат Следственного комитета фигурантов освободили, а задержали инициаторов дела. Всего в деле шесть фигурантов.

Рустам Юсупов, его бывший заместитель Сергей Ромодановский и экс-следователь СК Андрей Жирютин были арестованы в ноябре 2023 года.