14:43, 26 января 2026

Готовность Украины принять принципиальное условие России оценили

Политолог Асафов: Мы близки к середине обсуждения вариантов перемирия на Украине
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Пока рано говорить о готовности Украины принять условие России, поскольку неизвестно, кто именно будет подписывать грядущее соглашение, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что территориальная часть формулы мирного урегулирования конфликта на Украине, составленная на саммите в Анкоридже, является принципиальной для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я думаю, что мы близки к середине обсуждения различных вариантов перемирия. Говорить о том, что именно такой вариант является финальным и принятым странами, пока рано. Стоит напомнить, что в новейшей истории были похожие события, когда переговоры по прекращению конфликта во Вьетнаме шли четыре года. Параллельно с боевыми действиями», — прокомментировал Асафов.

Политолог добавил, что ожидать скорых решений в переговорном процессе довольно сложно, учитывая твердую позицию российской стороны. Также он отметил, что мнение Киева в этой ситуации вторично, поскольку украинское руководство выполняет волю США, несмотря на все политические заявления.

Ранее Reuters сообщал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Москва рассматривала «анкориджскую формулу». По данным агентства, соглашение подразумевает контроль России над всем Донбассом и заморозку линии фронта в других регионах.

